Украинский министр Гутцайт судил финал Олимпийских игр между россиянками

26 июля 2021 , 16:08
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Источник:

olympics.com

На Олимпийских играх в Токио 26 июля были разыграны медали в турнире саблисток. Финальный поединок рассудил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт рассудил россиянок

Вадим Гутцайт судил финальный матч между представительницами Олимпийского комитета России (ОКР) Софьей Великой и Софией Поздняковой.

Кстати Украинка Камила Конотоп остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх

Во время поединка Гутцайт предупредил обоих россиянок желтыми карточками.

Победу в решающем матче со счетом 15:11 неожиданно получила Позднякова.

София Позднякова – двукратная чемпионка мира. Зато Великая – четырехкратный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира.

Заметим, что Вадим Гутцайт возглавляет Федерацию фехтования Украины.

Автор: Михайло Гема