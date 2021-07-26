Гутцайт розсудив росіянок
Вадим Гутцайт судив фінальний матч між представницями Олімпійського комітету Росії (ОКР) Софією Великою і Софією Поздняковою.
До речі Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх
Під час поєдинку Гутцайт попередив обох росіянок жовтими картками.
Перемогу у вирішальному матчі з рахунком 15:11 несподівано здобула Позднякова.
Зауважимо, що Вадим Гутцайт очолює Федерацію фехтування України.
- Участь у змагання взяла й титулована українка Ольга Харлан. Українська шаблістка сенсаційно програла на стадії 1/16 фіналу.