Гутцайт розсудив росіянок

Вадим Гутцайт судив фінальний матч між представницями Олімпійського комітету Росії (ОКР) Софією Великою і Софією Поздняковою.

До речі Українка Каміла Конотоп зупинилася за крок від медалі на Олімпійських іграх

Під час поєдинку Гутцайт попередив обох росіянок жовтими картками.

Перемогу у вирішальному матчі з рахунком 15:11 несподівано здобула Позднякова.

Зауважимо, що Вадим Гутцайт очолює Федерацію фехтування України.