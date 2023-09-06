"Россияне откажутся от участия": атлеты из страны-агрессора сознательно могут избежать Олимпиады

Вадим Гутцайт поделился мнениями о допуске россиян к престижным соревнованиям. Представители страны-агрессора могут сами себя "закопать".

Президент Национального олимпийского комитета Украины попытался спрогнозировать участие российских атлетов на Олимпиаде-2024. Гутцайт верит, что они не появятся на международной арене.

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Пытаются организовать что-то свое

Глава НОК искренне верит в то, что представители страны-агрессора самостоятельно откажутся от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году. Гутцайт отметил, что он и его команда делает все возможное, чтобы россиян не допустили к соревнованиям.

Более того, Вадим рассказал, что уже в 2024 году у России есть предложенная идея провести альтернативную Олимпиаде первенство внутри страны. Таким образом, россияне могут сами решить отказаться от соревнований на международной арене, поскольку у них будет определенный "заменитель" престижного турнира. Но вот Гутцайт заявил, что первоочередная задача НОК состоит в том, чтобы на открытии Олимпийских Игр было знамя Украины, чтобы спортсмены прошли по стадиону и весь мир увидел украинских атлетов, а также то, что Украина была, есть и будет.

Я верю в то, что россияне могут сами отказаться. Потому что многие спортсмены, считающие, что они сильны, не получат лицензии. В командах они вообще не будут участвовать, а они привыкли быть лучшими, понимаете? А здесь их нет, флага нет, никаких символиков, нет ничего. Кто это? Что это за спортсмены? Понимаете? И потому я верю в то, что они могут это сделать,

– сказал Гутцайт.