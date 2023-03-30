"Таких ватников надо гнать в три шеи": Гутцайт получил на орехи от олимпийской чемпионки
Источник:Фейсбук Стеллы Захаровой
Легендарная украинская гимнастка Стелла Захарова отреагировала на реакцию президента НОК Вадима Гутцайта о допуске российских спортсменов к соревнованиям. С террористами не должно быть никаких компромиссов, считает Захарова.
Министр молодежи и спорта, а по совместительству председатель НОК Украины Вадим Гутцайт одобрительно отреагировал на ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии, принятые Исполкомом Международного олимпийского комитета. Однако половинчатое решение не всем пришлось по душе.
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Захарова: Высшее спортивное руководство позорит нашу страну
Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова категорически не согласна на компромиссы с агрессором. Поэтому она резко осудила позицию главы НОК Украины.
"Теперь и мое мнение по поводу реакции министерства молодежи и спорта и НОК на решение МОК допускать на международные соревнования россиян и белорусов.
У меня вопрос: за кого наш министр, он президент НОК?
Спасибо за допущение спортсменов стран-агрессоров даже под нейтральным флагом – неприемлемо.
Потому что в Украине больше года идет война и все эти лояльные решения уже показали свою неэффективность. Надо жестко, без компромиссов во всех областях заблокировать россиян и белорусов, чтобы это отразилось на жизни населения этих стран и их элиты.
Спасибо за то, что решение об участии в Олимпийских играх-2024 спортсменов России и Белоруссии не принято – это вообще кринж.
Высшее спортивное руководство не только такими высказываниями позорит нашу страну, но и мешает нашему адекватному и активному спортивному сообществу защищать себя и отстаивать свои права и крепкую позицию.
В то время как президенты других стран критикуют решение МОК, высший спортивный орган власти не только позорит нашу спортивную семью, но подставляет нашего президента и Украину в целом.
Таких ватников нужно гнать в три шеи, тогда и победа не за горами", – написала Захарова в Facebook.