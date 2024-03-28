Впечатление, что сборную Украины тренирует Кирилл Буданов, - Вацко с иронией оценил игру команды Реброва

Сборная Украины по футболу смогла пробиться на Евро-2024 через плей-офф отбора. На своем пути команда Сергея Реброва прошла Боснию и Герцеговину и Исландию, но, конечно, не обошлось без валидола для украинских болельщиков.

21 марта "сине-желтые" только после выхода на замену Романа Яремчука смогли пробить плотную оборону боснийцев и одержать волевую победу на выезде 1:2. Нападающий Валенсии стал героем украинской сборной, отличившись по системе "гол плюс пас".

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Вацко: Сначала вводим всех в заблуждение, шифруемся, притворяемся мертвыми

Уже 26 марта подопечные Сергея Реброва тоже не без труда одолели во Вроцлаве Исландию со счетом 2:1. Голы украинских вингеров Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли не только победу команде, но и путевку в Германию, где уже в июне стартует финальная часть Евро-2024.

Эти два мартовских матча сборной Украины съели много нервов и эмоций у ее болельщиков. Известный комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе на ютубе выдал интересную и веселую версию об игре национальной команды.

Журналист заявил, что во время просмотра матчей сборной, у него возникает впечатление, что Сергею Реброву тайком помогает руководить игрой команды глава ГУР Кирилл Буданов.

Вот после установки на игру Сергея Станиславовича легкое алаверды от Кирилла Алексеевича. "Значит, так. Слышали, что тренер сказал? Поняли?" Но сначала вводим всех в заблуждение, шифруемся, притворяемся мертвыми. Всем своим видом показываем, что футбол – это, в принципе, не наше, что мяч мы увидели впервые в жизни, накануне матча,

– заявил с юмором Вацко.

"Пусть они с нас смеются, забивают нам гол, занижают оценку нашего уровня. А тогда, как молодой Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо", мы раз, и выпрыгиваем из болота с ножом в зубах и повязкой на голове. Застаем всех врасплох, забиваем два гола, соперник в ах*е, все нам хлопают в ладоши, а вся Украина радуется", – добавил Виктор.

По мнению Вацко, в матчах плей-офф отбора на Евро-2024 украинские футболисты больше боялись самих себя, чем их боялись соперники.

Также комментатор добавил, что в поединке против исландцев, украинцы выжали максимум из того, что создали: три момента – два гола. Однако побеждать лучше 2:1, чем не реализовать целую гору моментов и минимально проиграть сопернику. Так считает Вацко.

К слову. Финальная часть Евро-2024 продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.