21 березня "синьо-жовті" лише після виходу на заміну Романа Яремчука змогли пробити щільну оборону боснійців та здобути вольову перемогу на виїзді 1:2. Нападник Валенсії став героєм української збірної, відзначившись за системою "гол плюс пас".

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Вацко: Спочатку вводимо всіх в оману, шифруємося, прикидаємося мертвими

Вже 26 березня підопічні Сергія Реброва теж не без перешкод здолали у Вроцлаві Ісландію з рахунком 2:1. Голи українських вінгерів Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли не лише перемогу команді, а й путівку у Німеччину, де вже у червні стартує фінальна частина Євро-2024.

Ці два березневі матчі збірної України з'їли багато нервів та емоцій в її уболівальників. Відомий коментатор Віктор Вацко у своїй авторській програмі на ютубі видав цікаву та веселу версію про гру національної команди.

Журналіст заявив, що під час перегляду матчів збірної, у нього виникає враження, що Сергію Реброву потайки допомагає керувати грою команди очільник ГУР Кирило Буданов.

От після установки на гру Сергія Станіславовича легке алаверди від Кирила Олексійовича. "Значить, так. Чули, що тренер сказав? Зрозуміли? Але спочатку вводимо всіх в оману, шифруємося, прикидаємося мертвими. Всім своїм виглядом показуємо, що футбол – це, в принципі, не наше, що м'яч ми побачили вперше в житті, напередодні матчу,

– заявив із гумором Вацко.

"Нехай вони з нас сміються, забивають нам гол, занижують оцінку нашого рівня. А тоді, як молодий Сильвестр Сталлоне у фільмі "Рембо", ми раз, і вистрибуємо з болота з ножем у зубах і пов'язкою на голові. Застаємо всіх зненацька, забиваємо два голи, суперник в ах*ї, всі нам плескають в долоні, а вся Україна тішиться", – додав Віктор.

На думку Вацка, у матчах плей-оф відбору на Євро-2024 українські футболісти більше боялись самих себе, ніж їх боялись суперники.

Також коментатор додав, що у поєдинку проти ісландців, українці витиснули максимум із того, що створили: три моменти – два голи. Однак перемагати краще 2:1, аніж не реалізувати цілу гору моментів та мінімально програти супернику. Так вважає Вацко.