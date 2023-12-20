Пока Довбик будет без ассистов земляка: тренер Жироны назвал срок возвращения Цыганкова на поле
Источник:Marca
Жирона объявила заявку команды на выездной матч Ла Лиги против Бетиса. В списке из 21 футболиста нашлось место только одному украинскому игроку.
В заявку на следующий матч Жироны попал только главный бомбардир команды Артем Довбик. Виктор Цыганков снова пролетел мимо заявки "красно-белых".
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Продолжает быть вне футбола
Но его отсутствие в списке не просто так. Правый вингер продолжает испытывать дискомфорт в мышцах, беспокоивший его перед предыдущим матчем против Алавеса. Потому в игре против Бетиса Цыганков тоже не поможет команде.Важно! Начало встречи Бетис-Жирона 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. Команда Мичела Санчеса подходит к этому поединку в статусе лидера сезона-2023/2024. "Зелено-белые" же уходят седьмыми. У Жироны есть все шансы стать рождественским чемпионом Ла Лиги.
Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал повреждение Виктора и назвал срок возвращения украинца на футбольное поле.
По его словам, Цыганкова по делу можно будет увидеть уже после рождественских праздников. Вспомним, что в октябре Виктор пропустил два поединка Жироны из-за травмы.
Несмотря на повреждения, 26-летний правый вингер уже успел провести 16 матчей в сезоне-2023/2024, в которых забил 3 гола и столько же раз ассистировал на партнеров по команде.
- Цыганков перебрался в Жирону в середине января 2023 года.
- Виктор заключил соглашения с "красно-белыми" до конца июня 2027 года.
- Благодаря хорошей игре к украинцу привлекли внимание топовые европейские гранды, такие как Бавария и Барселона. Была информация, что вингер лично интересуется главный тренер "Блаугранаса" Хави.