"Неуважение к стране": в Турции отправили за решетку футболиста, осудившего действия ХАМАС - фото

В воскресенье, 14 января, прошли очередные матчи 20-го тура турецкой Суперлиги. В одном из них Антальяспор на своем поле принимал Трабзонспор.

Поединок закончился со счётом 1:1. Гости вышли вперед уже на второй минуте, но в середине второго тайма благодаря голу Сагива Эхезкеля хозяева смогли избежать поражения.

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Футболист арестован за поддержку своей страны

После взятия ворот израильский полузащитник Антальяспора отметил гол, подняв руку, на которой была повязка с надписью: "100 дней. 7 октября".

Таким образом он поддержал родную страну и напомнил миру о том, что осенью 2023 года Израиль подвергся атаке боевиков ХАМАС. Рядом с надписью была нарисована звезда Давида.

Таким поведением Сагив Эхезкель навлек на себя гнев власти Турции. После финального свистка футболиста арестовали, а местная прокуратура инициировала расследование по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти". Действия Израиля в Секторе Газы, последовавшие за нападением боевиков ХАМАС, были названы "безответственной резней".

Сообщается, что футболисту грозит большой штраф, также не исключается лишение свободы. Антальяспор уже исключил его из состава, обвинив в неуважении к стране.

Смотрите видеообзор матча Антальяспор – Трабзонспор (скандальное празднование на 4:35)