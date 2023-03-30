В России провели теннисный турнир, чтобы почтить память "штурмана фронтового бомбардировщика авиакрыла ВПК Вагнер". Директором соревнований стал отец олимпийской чемпионки.

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Турнир состоялся на юниорском уровне, а само первенство прошло в Балашихе. Участие в соревнованиях приняли 64 спортсмена в возрасте до 15 лет. Среди участников и те, кто в 2022/2023 годах также играли на международных юниорских турнирах под эгидой Tennis Europe. Сам же турнир памяти состоялся "в честь майора запаса Владимира Никишина, погибшего во время выполнения боевых задач в войне России против Украины".

Сегодня наша страна в очередной раз противостоит всему миру, поднявшему голову в Украине фашизму. Большое количество наших воинов сегодня там ограждает нашу страну, наше мирное небо – ценой своего здоровья и жизни. В Балашихе делается многое, чтобы поддержать семьи солдат, выполняющих боевые задания, а также сохранить память о героях. Для юных спортсменов турнир – это возможность проявить себя в спорте, показать свои достижения, а также задуматься о жизни и почитать о подвиге Владимира Николаевича,

– сказали на открытии соревнований.

К тому же спортивный директор СК "Балашиха", где проводились соревнования - тренер Сергей Павлюченков, отец олимпийской чемпионки Токио Анастасии Павлюченковой. Он с 1999 по 2016 год участвовал в подготовке юношеской и взрослых сборных команд России по теннису. На Олимпиаде-2020 был в составе тренерской теннисной команды ОКР, а в прошлом году получил указ Путина "Орден Дружбы", который впоследствии получила и его дочь. Сергей Павлюченков присутствовал и на открытии, и на закрытии турнира памяти Никишина.

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