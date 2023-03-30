В Росії провели тенісний турнір, щоб вшанувати пам'ять "штурмана фронтового бомбардувальника авіакрила ВПК Вагнер". Директором змагань став батько олімпійської чемпіонки.

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І знову "спорт поза політикою"

Турнір відбувся на юніорському рівні, а сама першість пройшла у Балашисі. Участь у змаганнях взяли 64 спортсмени віком до 15-и років. Серед учасників є й ті, хто у 2022/2023 роках також грали на міжнародних юніорських турнірах під егідою Tennis Europe. Сам ж турнір пам'яті відбувся "в честь майора запасу Володимира Нікішина, який загинув під час виконання бойових завдань у війні Росії проти України".

Сьогодні наша країна вкотре одна протистоїть усьому світу, фашизму, який підняв голову в Україні. Велика кількість наших воїнів сьогодні там захищає нашу країну, наше мирне небо – ціною свого здоров'я та життя. У Балашисі робиться багато, щоб підтримати сім'ї солдатів, що виконують бойові завдання, а також зберегти пам'ять про героїв. Для юних спортсменів турнір – це можливість проявити себе у спорті, показати свої здобутки, а також задуматися про життя та почитати про подвиг Володимира Миколайовича,

– сказали на відкритті змагань.

До того ж, спортивний директор СК "Балашиха", де проводилися змагання – тренер Сергій Павлюченков, батько олімпійської чемпіонки Токіо Анастасії Павлюченкової. Він з 1999-го по 2016-ий рік брав участь у підготовці юнацької та дорослих збірних команд Росії з тенісу. На Олімпіаді-2020 був у складі тренерської тенісної команди ОКР, а минулого року отримав указом Путіна "Орден Дружби", який згодом отримала і його донька. Сергій Павлюченков був присутній і на відкритті, і на закритті турніру пам'яті Нікішина.

Хто такі "вагнерівці"