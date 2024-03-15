В реванше Усик – Фьюри на кону может не быть абсолюта: известна причина

Боксер, который проиграет в поединке за абсолютное чемпионство в хевивейте, вряд ли сможет рассчитывать на все титулы в реванше. Поэтому Александру Усику крайне необходимо побеждать Тайсона Фьюри именно 18 мая.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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В реванше Усик – Фьюри на кону вряд ли будут все титулы

В контракте на поединок прописан пункт о реванше. Впрочем, если второй бой действительно состоится, то он уже не будет таким престижным, как первый.

А все потому, что WBC может обязать победителя защищать титул против обязательного претендента, который определится в поединке Агит Кабайел – Франк Санчес. Кубинец Санчес в рейтинге WBC идет на второй позиции, а организация уже санкционировала бой за статус обязательно претендента.

Кроме того, IBF требует, чтобы победитель боя Усик – Фьюри сразу после первого поединка дрался с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. В противном случае IBF сделает титул вакантным.

В таком случае бой-реванш Усика и Фьюри будет уже не со всеми титулами на кону, соответственно, абсолютным чемпионом победитель не будет.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.