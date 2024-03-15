У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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У реванші Усик – Ф'юрі на кону навряд чи будуть усі титули
У контракті на поєдинок прописаний пункт про реванш. Утім, якщо другий бій справді відбудеться, то він вже не буде таким престижним, як перший.
А все тому, що WBC може забов'язати переможця захищати титул проти обов'язкового претендента, який визначиться у поєдинку Агіт Кабайєл – Франк Санчес. Кубинець Санчес у рейтингу WBC йде на другій позиції, а організація вже санкціонувала бій за статус обов'язково претендента.
Крім того, IBF вимагає, щоб переможець бою Усик – Ф'юрі одразу після першого поєдинку бився з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем. В іншому випадку IBF зробить титул вакантним.
Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.