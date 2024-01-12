Арендованный в Челси голкипер так сильно понравился Карло Анчелотти, что даже поговаривали о возможном полноценном трансфере Кепы в Реал. Однако игра испанского стража ворот, на которого делает ставку главный тренер "сливочных", вообще не впечатляет. Свою неуверенную игру он показал как раз в полуфинале Суперкубка Испании.

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Кепа или Лунин: у кого будет больше игрового времени в сезоне

Кепа с центрбеком Антонио Рюдигером наварили у ворот и помогли Атлетико забить третий гол. Хотя этот гол не помешал Реалу победить и выйти в финал Суперкубка страны, но в тренерском штабе и среди болельщиков остались недовольны игрой Кепы.

Вероятно, испанец самостоятельно уменьшает свое доверие от Анчелотти и шансы быть первым номером команды в текущем сезоне-2023/2024. Такая неуверенная игра Кепы полезна Андрею Лунину, которому меньше доверяет итальянский коуч "Королевского клуба".

Главный редактор популярного испанского издания Marca Хосе Феликс Диас сообщил, в каких турнирах Анчелотти будет делать ставку на Лунина, а у которых на его конкурента.

По его инсайду, украинец будет защищать обладание Реала в поединках Ла Лиги и Лиги чемпионов. Кепи будут доверять только в матчах Кубка Короля.

Однако здесь вообще речь не идет о Суперкубке Испании, финал которого против Барселоны состоится уже 14 января. Остается интригой и загадкой, кто будет стоять в воротах Реала в финальном противостоянии против "блаугранаса" (начало матча в 21:00 по киевскому времени).

Любопытно! Уже 18 января состоится очередное мадридское дерби, но в этот раз в Кубке Короля. Атлетико попытается реабилитироваться и одержать домашнюю победу в 1/8 финала. А уже 21 января "сливочные" будут принимать в Ла Лиге Альмерию. В этих матчах болельщики узнают, были ли слова редактора испанского издания правдивыми.