Орендований у Челсі голкіпер так сильно вподобав собі Карло Анчелотті, що навіть подейкували про можливий повноцінний трансфер Кепи у Реал. Однак гра іспанського стража воріт, на якого робить ставку головний тренер "вершкових", взагалі не вражає. Свою невпевнену гру він показав якраз у півфіналі Суперкубка Іспанії.

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Кепа чи Лунін: у кого буде більше ігрового часу в сезоні

Кепа із центрбеком Антоніо Рюдігером наварили біля власних воріт та допомогли Атлетіко забити третій гол. Хоч цей автогол не завадив Реалу перемогти та вийти у фінал Суперкубка країни, але у тренерському штабі та серед уболівальників залишились незадоволені грою Кепи.

Ймовірно, що іспанець самостійно зменшує свою довіру від Анчелотті та шанси бути першим номером команди у поточному сезоні-2023/2024. Така невпевнена гра Кепи є корисною для Андрія Луніна, якому менше довіряє італійський коуч "Королівського клубу".

Головний редактор популярного іспанського видання Marca Хосе Фелікс Діас повідомив, у яких турнірах Анчелотті робитиме ставку на Луніна, а у яких на його конкурента.

За його інсайдом, українець захищатиме володіння Реала у поєдинках Ла Ліги та Ліги чемпіонів. Натомість Кепі будуть довіряти лише у матчах Кубка Короля.

Однак тут взагалі не йде мова про Суперкубок Іспанії, фінал якого проти Барселони відбудеться вже 14 січня. Залишається інтригою та загадкою, хто буде стояти у воротах Реала у фінальному протистоянні проти "блаугранас" (початок матчу о 21:00 за київським часом).

Цікаво! Вже 18 січня відбудеться чергове мадридське дербі, але цього разу у Кубку Короля. Атлетіко спробує реабілітуватись та здобути домашню перемогу в 1/8 фіналу. А вже 21 січня "вершкові" прийматимуть у Ла Лізі Альмерію. У цих матчах уболівальники дізнаються, чи були слова редактора іспанського видання правдивими.