Остановить поставки оружия Украине: в Польше задержали шпионившего в пользу России хоккеиста

В Польше разоблачили подозрительного профессионального хоккеиста. Скорее всего, он шпионил в пользу страны-агрессора.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего мужчину, который якобы был российским шпионом. Он профессиональный хоккеист, играющий в одном из польских клубов.

Достойно внимания Чешский тренер может сесть в тюрьму за травлю украинского футболиста

Паразиты в Польше

Имя задержанного хоккеиста не раскрывается, однако отмечено, что он – гражданин России. Подозреваемый в шпионаже мужчина был задержан в Силезском воеводстве, но он должен был действовать по всей Польше. Стоит отметить, что хоккеист стал 14-м задержанным участником шпионской сети. Неназванный спортсмен и другие подозреваемые идентифицированы как "иностранцы через восточную границу" и входили в шпионскую группу, которая вела разведывательную деятельность, готовила акты саботажа по запросу российской разведки. Также подозреваемые готовили диверсионные действия с целью парализовать поставки техники, оружия и помощи Украине.

Для внешней разведки выполнял задачи в Польше, в частности, разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах,

– говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности.

Выявленная российская шпионская сеть выполняла на территории Польши разведывательные задачи, в частности следила за железнодорожными перевозками. Также группа распространяла пророссийскую пропаганду, направленную против Польши, ее власти и НАТО, и осуществляла диверсии на территории страны. Следует отметить, что хоккеист был обвинен именно в участии в организованной преступной группе и "действиях в пользу иностранной разведки против интересов Республики Польша". Максимальное наказание, которое светит спортсмену, – 10 лет тюрьмы. Суд уже согласился взять подозреваемого под стражу, а прокуратура не исключила дальнейшие аресты.