Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного чоловіка, який нібито був російським шпигуном. Він професійний хокеїст, який грає в одному з польських клубів.

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Паразити у Польщі

Ім'я затриманого хокеїста не розкривається, проте зазначено, що він – громадянин Росії. Підозрюваного у шпигунстві чоловіка затримали у Сілезькому воєводстві, але він мав діяти по всій Польщі. Варто відзначити, що хокеїст став 14-им затриманим учасником шпигунської мережі. Не названий спортсмен та інші підозрювані ідентифіковані як "іноземці через східний кордон" та входили до шпигунської групи яка вела розвідувальну діяльність готувала акти саботажу на запит російської розвідки. Також підозрювані готували диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні.

Для зовнішньої розвідки виконував завдання у Польщі, зокрема розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах,

– йдеться у повідомленні Агенства внутрішньої безпеки.

Виявлена російська шпигунська мережа виконувала на території Польщі розвідувальні завдання, зокрема, слідкувала за залізничними перевезеннями. Також група поширювала проросійську пропаганду, спрямовану проти Польщі, її влади та НАТО, до того ж здійснювала диверсії на території країни. Варто відзначити, що хокеїста було звинувачено саме в участі в організованій злочинній групі та "діях на користь іноземної розвідки проти інтересів Республіки Польща". Максимальне покарання, яке світить спортсмену, – 10 років в’язниці. Суд уже погодився взяти підозрюваного під варту, а прокуратура не виключила подальших арештів.