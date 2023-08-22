Не такого ждали от соседей: В Польше семнадцать ультрасов избили и ограбили двух украинцев

Польские футбольные болельщики в очередной раз перешли границу. Преданные фанаты ранее уже выступали против Украины.

В Польше семнадцать ультрасов избили двух украинцев. Футбольные фанаты совершили преступление без всяких на то оснований.

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Переходят все границы

Два гражданина Украины попали в ужасную ситуацию в Польше. Инцидент произошел в городе Каменец-Зомбковицкий, расположенном на юго-западе страны. Группировку самых активных футбольных фанатов избили и ограбили украинцев. Хуже всего то, что ультрасы не имеют никаких оснований, чтобы совершить преступление, то есть потерпевшие стали жертвами "случая".

Правоохранители установили, что группа из семнадцати мужчин, проживающих в местном районе, пришли в дом, где живут двое украинцев в возрасте 18 и 44 года. Футбольные болельщики были вооружены дубинками, палками, трубами и мачете, а также хоккейной клюшкой. К тому же после избиения польские фанаты ограбили граждан Украины, забрав у них более 4000 злотых.

Без всяких оснований они начали угрожать и избивать 44 и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого,

– отметила представительница тамошней полиции Катежины Мазурек.

Местные правоохранители в свою очередь уже успели установить личности всех причастных к преступлению. Шестерых из ультрасов задержали, одного из них арестовали, а остальные находятся под наблюдением полиции. Также Кетижин Мазурек отметила, что по делу планируются дальнейшие аресты.