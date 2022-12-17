В паре с Калашниковой: украинка Марта Костюк стала победительницей турнира во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк победила на втором турнире в 2022 году. В паре с грузинкой Оксаной Калашниковой.

Марта Костюк и Оксана Калашникова выступили в паре на турнире во французском Лиможе на турнире WTA 125. В финале они обыграли Алисию Барнетт и Оливию Николлс, пишет 24 канал.

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В первом сете Костюк и Калашникова выигрывали 5:1, но после этого позволили соперницам сравнять счет. Правда, после этого сразу сами реализовали брейк и забрали сет в следующей подаче.

Уже во втором сете они не допустили таких ошибок, и когда вели в счете 5:1, дожили соперниц 0 брейк-пойнт и матч-пойнт.

М арта Костюк / Оксана Калашникова – Алисия Барнетт / Оливия Николлс 2:0 (7:5, 6:1)

Для Костюка это вторая победа в 2022 году. Первую она тоже завоевала в паре – с Терезой Мартинцовой на турнире в словенском Портороже.