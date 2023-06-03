Шокирующая находка туриста: В Норвегии все же наткнулись на тело тамошнего пропавшего биатлониста

Норвежский турист стал автором шокирующей находки. Путешественник нечаянно наткнулся на пропавшего без вести биатлониста.

Норвежский турист, скорее всего, обнаружил тело Эйвинда Спораланда. 22-летний биатлонист скрылся еще в марте.

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Не бедом, кто виноват в беде

Путешественник, путешествовавший по Норвегии, не мог себе представить, что станет тем, кто сможет найти без вести пропавшего спортсмена. Норвежский турист во время своего путешествия ненароком обнаружил мертвое тело, которое, скорее всего, и принадлежит Эйвинду Спораланду. Норвежский биатлонист больше двух месяцев назад исчез и все это время находился в "слепых" поисках.

Спороланд ушел из дома еще 19 марта после чего, от него не было ни слуха, ни духа. Эйвинд исчез в неизвестном направлении, на которое ненароком и наткнулся норвежский путешественник. Через несколько дней после исчезновения Спороланда стало известно, что у биатлониста есть проблемы с ментальным здоровьем. Правоохранители в свою очередь заявили, что точно сказать, это тело юного спортсмена или нет, они пока не могут. Однако все станет ясно только после вскрытия и проведения экспертиз.

Стоит отметить, что Эйвинд Спороланд в свое время добивался хороших успехов в биатлонном деле. Норвежский спортсмен в 2021 году занял второе место на юниорском чемпионате Норвегии по данной дисциплине.