Норвезький турист, скоріше за все, відшукав тіло Ейвінда Спораланда. 22-річний біатлоніст зник ще у березні.

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Не бідомостей, хто винен у біді

Мандрівник, який подорожував Норвегією, не міг собі уявити, що стане тим, хто зможе віднайти безвісти зниклого спортсмена. Норвезький турист під час своєї подорожі ненароком виявив мертве тіло, яке, скоріше за все, і належить Ейвінду Спораланду. Норвезький біатлоніст понад два місяці тому зник і весь цей час перебував у "сліпих" пошуках.

Спороланд пішов з дому ще 19-го березня після чого, від нього не було ні слуху, ні духу. Ейвінд зник у невідомому напрямку, на який ненароком і натрапив норвезький мандрівник. За кілька днів після зникнення Спороланда ще й стало відомо, що у біатлоніста є проблеми з ментальним здоров'ям. Правоохоронці у свою чергу заявили, що точно сказати, чи це тіло юного спортсмена, чи ні, вони наразі не можуть. Проте все стане ясно тільки після розтину і проведення відповідних експертиз.

Варто зазначити, що Ейвінд Спороланд свого часу добивався непоганих успіхів у біатлонній справі. Норвезький спортсмен у 2021-му році посів друге місце на юніорському чемпіонаті Норвегії з даної дисципліни.