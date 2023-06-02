Никогда не забудем, какой ценой мы обрели независимость

Бывший футболист польской Венжанки Николай Жидков погиб на войне, сообщила клубная пресс-служба. Воину было всего 22 года.

Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – собственной жизнью. Тебя будет не хватать. Никогда не забудем,

– говорится в сообщении.

