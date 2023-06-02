Очередной непоправимой потери понесло украинское спортивное сообщество. Игрок, променявший карьеру в Польше на защиту Родины, вернулся с фронта на щите.
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Никогда не забудем, какой ценой мы обрели независимость
Бывший футболист польской Венжанки Николай Жидков погиб на войне, сообщила клубная пресс-служба. Воину было всего 22 года.
Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – собственной жизнью. Тебя будет не хватать. Никогда не забудем,
– говорится в сообщении.