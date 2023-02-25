Неуступчивое противостояние: в НБА сыграли второй результативный матч в истории лиги

Один из поединков Национальной баскетбольной лиги стал почти самым результативным в истории соревнований. Команды до последнего не могли определить более сильного.

Встреча состоялась между Лос-Анджелесом Клипперс и Сакраменто Кингз в регулярном чемпионате сезона 2022/2023. Командам не хватило 20 очков, чтобы провести самый результативный матч в истории. 24 канал.

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Бились до последнего

Баскетбольные коллективы суммарно за матч набрали 351 очко, что является самым высоким результатом за последние 39 лет. Судьбу встречи два претендента на выход в плей-офф с Западной конференции не смогли определить в основные 48 минут, поскольку на тот момент матч закончился со счетом 153:153. К тому же, Кингз удалось отыграть 14 очков отставания.

Чтобы определить победителя дуэли, командам стало мало и первого пятиминутного овертайма – 164:164. Но вот второе дополнительное время уже "расставило все точки над и". Клипперс таки перевесили своих соперников с минимальным отставанием в одно очко – 176:175.

Самые результативные матчи в истории НБА

370 очков : Денвер Наггетс – Детройт Пистонс 184:186, 1983 год.

Денвер Наггетс – Детройт Пистонс 184:186, 1983 год. 351 очко : Лос-Анджелес Клипперс – Сакраменто Кингз 175:176, 2023 год.

Лос-Анджелес Клипперс – Сакраменто Кингз 175:176, 2023 год. 337 очков: Сан-Антонио Сперс – Милвоки Бакс 171:166, 1982 год.

329 очков: Атланта Гокс – Чикаго Буллз 161:168, 2019 год.

320 очков : Денвер Наггетс – Голден Стейт Уорриорз 158:162, 1990 год.

Обзор второго результативного матча: