Дисквалифицировали на 12 игр: в Латинской Америке судья ударил коленом футболиста в пах

В футбольном мире Мексики случился курьезный поединок. Рефери одного из местных поединков не смог сдержать своих эмоций.

Мексиканский арбитр Фернандо Эрнандес был дисквалифицирован на 12 матчей за свой поступок. Судья во время матча ударил футболиста коленом в пах.

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Выбрал позицию силы

Инцидент произошел в поединке между Леоном и Америкой. Матч мексиканской лиги подарил не только зажигательный счет 2:2, но и порадовал фанатов безумными сценами на поле. Игрок Америки Диего Вальдес, сравнявший счет, сразу вызвал оживленную реакцию гостей, потребовавших проверки VAR.

Игрок Леона Лукас Ромеро не держал дистанцию с судьей матча во время толчеи. В результате чего рефери, не сдержавший эмоций, бесцеремонно ударил полузащитника коленом в пах. Никакие наказания во время встречи арбитру не светили.

Однако проверка, проведенная высшим дивизионом Мексики, признала, что судья будет наказана дисквалификацией на 12 матчей за свои действия. Футболиста-провокатора также отстранили за свою роль в драке, но только на два матча. Интересно, что впоследствии игрок решил встать на защиту арбитра матча.

Очевидно, что судьи тоже люди. Они могут ошибаться, но эти ошибки в конечном счете приводят к произошедшему. Возникло много недоразумений,

– сказал Лукас Ромеро.

Видео курьезного инцидента: