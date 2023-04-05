Мексиканський арбітр Фернандо Ернандес був дискваліфікований на 12 матчів за свій вчинок. Суддя під час матчу вдарив футболіста коліном у пах.

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Вибрав позицію сили

Інцидент трапився у поєдинку між Леоном та Америкою. Матч мексиканської ліги подарував не тільки запальний рахунок 2:2, а й потішив фанатів божевільними сценами на полі. Гравець Америки Дієго Вальдес, який зрівняв рахунок, відразу викликав жваву реакцію гостей, які зажадали перевірки VAR.

Гравець Леона Лукас Ромеро не тримав дистанцію з суддею матчу під час штовханини. Внаслідок чого рефері, який не стримав емоцій, безцеремонно вдарив півзахисника коліном у пах. Жодні покарання під час зустрічі арбітру не світили.

Проте перевірка, проведена вищим дивізіоном Мексики, визнала, що суддю буде покарано дискваліфікацією на 12 матчів за свої дії. Футболіста-провокатора також відсторонили за свою роль у бійці, та от тільки на два матчі. Цікаво, що згодом гравець вирішив стати на захист арбітра матчу.

Очевидно, що судді також люди. Вони можуть помилятися, але ці помилки зрештою призводять до того, що сталося. Виникло багато непорозумінь,

– сказав Лукас Ромеро.

Відео курйозного інцидента: