Мексиканский арбитр Фернандо Эрнандес был дисквалифицирован на 12 матчей за свой поступок. Судья во время матча ударил футболиста коленом в пах.

Достойно внимания Моуринью одним жестом остановил расистские возгласы фанатов Ромы – видео мощного поступка

Выбрал позицию силы

Инцидент произошел в поединке между Леоном и Америкой. Матч мексиканской лиги подарил не только зажигательный счет 2:2, но и порадовал фанатов безумными сценами на поле. Игрок Америки Диего Вальдес, сравнявший счет, сразу вызвал оживленную реакцию гостей, потребовавших проверки VAR.

Игрок Леона Лукас Ромеро не держал дистанцию с судьей матча во время толчеи. В результате чего рефери, не сдержавший эмоций, бесцеремонно ударил полузащитника коленом в пах. Никакие наказания во время встречи арбитру не светили.

Однако проверка, проведенная высшим дивизионом Мексики, признала, что судья будет наказана дисквалификацией на 12 матчей за свои действия. Футболиста-провокатора также отстранили за свою роль в драке, но только на два матча. Интересно, что впоследствии игрок решил встать на защиту арбитра матча.

Очевидно, что судьи тоже люди. Они могут ошибаться, но эти ошибки в конечном счете приводят к произошедшему. Возникло много недоразумений,

– сказал Лукас Ромеро.

Видео курьезного инцидента: