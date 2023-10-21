"Коноплянка не повторит ситуацию Жулио Баптисты": в Клуже верят, что игрока ждет другая судьба
Источник:Fanatik.ro
Евгений Коноплянка столкнулся с проблемами в Румынии. Но вот игрок не настроен сдаваться.
Евгения Коноплянку сравнили в Клуже с Жулио Баптистой. Обоим сложно ушло в состоянии "железнодорожников".
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Лучший среди худших
Президент румынского клуба Кристи Балай не считает соглашение с украинским вингером провально. В частности, глава Клужа сравнил переход Коноплянки к трансферу Жулио Баптисты. Балай убежден, что Евгений еще сможет дать своей команде, в частности, украинец сам горит желанием давать результат, но пока мало что получается.
Знаете, почему не может быть повторения ситуации с Баптистой? Тот за месяц зарабатывал столько, сколько за все время Коноплянка в клубе. Не скажу точно, сколько месяцев, но много,
– сказал президент Клужа.
Стоит отметить, что бывший игрок Реала Жулио Баптиста играл в румынском коллективе в сезоне 2018/19 и провел на поле 43 минуты. Евгений Коноплянка, в свою очередь, в составе "железнодорожников" в нынешней кампании отыграл всего 19 минут также в двух матчах. Но опытный вингер, несмотря на ужасную статистику, все же верит, что сможет вернуться в состояние сборной Украины на Евро-2024.
Выступления Коноплянки за национальную команду
- Евгений дебютировал за сборную Украины в 2010 году в товарищеской игре против сборной Литвы под руководством Мирона Маркевича.
- Вингер выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу Андрею Шевченко. Также Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот. К тому же Евгений помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Вингер забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.
- Последний свой матч за сборную Украины провел в рамках Лиги наций против сборной Швейцарии в 2020 году, после чего перестал активно вызываться в национальную команду. Но вот в 2023 году он получил неожиданный вызов на поединок отбора к Евро-2024 против Англии (2:0), в котором появился на замену