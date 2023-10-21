Евгения Коноплянку сравнили в Клуже с Жулио Баптистой. Обоим сложно ушло в состоянии "железнодорожников".

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Лучший среди худших

Президент румынского клуба Кристи Балай не считает соглашение с украинским вингером провально. В частности, глава Клужа сравнил переход Коноплянки к трансферу Жулио Баптисты. Балай убежден, что Евгений еще сможет дать своей команде, в частности, украинец сам горит желанием давать результат, но пока мало что получается.

Знаете, почему не может быть повторения ситуации с Баптистой? Тот за месяц зарабатывал столько, сколько за все время Коноплянка в клубе. Не скажу точно, сколько месяцев, но много,

– сказал президент Клужа.

Стоит отметить, что бывший игрок Реала Жулио Баптиста играл в румынском коллективе в сезоне 2018/19 и провел на поле 43 минуты. Евгений Коноплянка, в свою очередь, в составе "железнодорожников" в нынешней кампании отыграл всего 19 минут также в двух матчах. Но опытный вингер, несмотря на ужасную статистику, все же верит, что сможет вернуться в состояние сборной Украины на Евро-2024.

Выступления Коноплянки за национальную команду