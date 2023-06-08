Здание ассоциации футбольных судей в Кипре пострадало от взрыва бомбы. Местные футбольные власти решили проучить за договорные матчи.

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Наказание страхом

Футбольные болельщики в Кипи решили не банькаться с судьями, которые не принимают никаких мер по договорным матчам на острове и еще задействованы в них. Из-за такой инертности поклонники самого популярного вида спорта попытались привлечь вес судей к проблеме, которая царит в тамошнем футболе, а потому в ночь на 8 июня у здания Кипрской ассоциации судей в Никосии взорвалась бомба. Следует отметить, что "акт правосудия" произошел несколько часов после ночного собрания организации.

Предрассветный взрыв сотряс дом судей в Лакатамии, который находится в районе Никосии. Сержант полиции Елени Константину сообщила, что офисы в пострадавшем здании закрылись еще вечером около 9 часов после заседания в помещении. К тому же прибывшие на место инцидента следователи установили, что у входа взорвалась самодельная бомба, нанеся ущерб только снаружи.

Пока конкретики в полиции немного, поскольку камеры видеонаблюдения лишь зафиксировали человека в шлеме на мопеде. Скандальный эпизод произошел на фоне того, что футбольные власти должным образом не рассмотрели обвинения в договорных матчах. Таким образом, фанаты и решили дать свой ответ на бездействие ассоциации судей.