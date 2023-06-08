Будівля асоціації футбольних суддів у Кіпрі постраждала від вибуху бомби. Місцеву футбольну владу вирішили провчити за договірні матчі.

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Покарання страхом

Футбольні вболівальники у Кіпі вирішили не панькатися зі суддями, які не вживати жодних заходів стосовно договірних матчів на острові та ще й задіяні в них. Через таку інертність, пошановувачі найпопулярнішого виду спорту спробували привернути вагу суддів до проблеми, яка панує у тамтешньому футболі, а тому у ніч на 8-е червня біля будівлі Кіпрської асоціації суддів у Нікосії вибухнула бомба. Варто відзначити, що "акт правосуддя" стався кілька годин після нічних зборів організації.

Передсвітанковий вибух струсив будинок суддів у Лакатамії, який знаходиться у районі Нікосії. Сержант поліції Елені Костянтину повідомила, що офіси в постраждалій будівлі закрилися ще ввечері близько 9-ої години після засідання у приміщенні. До того ж слідчі, які прибули на місце інциденту, встановили, що біля входу вибухнула саморобна бомба, завдавши шкоди лише зовні.

Поки конкретики у поліції не багато, оскільки камери відеоспостереження лише зафіксували людину в шоломі на мопеді. Скандальний епізод стався на фоні того, що футбольна влада належним чином не розглянула звинувачення в договірних матчах. Таким чином фанати і вирішили дати свою відповідь на бездіяльність асоціації суддів.