Им оказался 16-летний воспитанник СДЮСШ по футболу "Смена" Матерухин Максим Александрович. Во время прогулки с друзьями на юного футболиста коварно напал взрослый мужчина.

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Продолжаются следственные действия

По словам следователей Государственного бюро расследования, уже задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался водитель из Управления государственной охраны. Между ним и 16-летним парнем на станции возник конфликт.

После выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия,

– рассказали в ГБР.

Пока неизвестно, из-за чего мог возникнуть конфликт между погибшим подростком и 30-летним мужчиной. Следователи пытаются это выяснить, допрашивая свидетелей трагического события, решается вопрос объявления о подозрении задержанному по статье об умышленном убийстве

Отмечается, что подозреваемого уже отстранили от исполнения обязанностей.

Футбольная академия "Смены" подтвердила, что погибший юноша действительно был ее воспитанником и выразила соболезнования близким Максима Матерухина.

Помочь семье юного футболиста можно по реквизитам: Монобанк – 5375 4141 2720 5382, ПриватБанк – 5363 5420 1490 5096