Ним виявився 16-річний вихованець СДЮСШ з футболу "Зміна" Матерухін Максим Олександрович. Під час прогулянки з друзями на юного футболіста підступно напав дорослий чоловік.

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Тривають слідчі дії

За словами слідчих Державного бюро розслідування, вже затримано підозрюваного у вбивстві. Ним виявився водій з Управління державної охорони. Між ним і 16-річним хлопцем на станції виник конфлікт.

Після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події,

– розповіли в ДБР.

Наразі невідомо, через що міг виникнути конфлікт між загиблим підлітком і 30-річним чоловіком. Слідчі намагаються це з'ясувати, допитуючи свідків трагічної події, вирішується питання оголошення про підозру затриманому за статтею про умисне вбивство

Зазначається, що підозрюваного вже відсторонили від виконання обов'язків.

Футбольна академія "Зміни" підтвердила, що загиблий юнак дійсно був її вихованцем та висловила співчуття близьким Максима Матерухіна.

Допомогти сім'ї юного футболіста можна за реквізитами: Монобанк – 5375 4141 2720 5382, ПриватБанк – 5363 5420 1490 5096