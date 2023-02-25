В гонке приняло участие 529 спортсменов из разных стран. Действия тамошних сепаратистов, борющихся с правительственными силами, повлияли на здоровье 19-ти человек. Спортсмены получили травмы в результате взрывов.

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Невинные жертвы

В социальных сетях широко распространялось видео, на котором зрители ободряют бегунов, прежде чем броситься в укрытие, когда вдалеке раздался небольшой взрыв. Еще один ролик продемонстрировал взрыв у группы спортсменов в другом месте маршрута. Ответственность за ранение бегунов и теракт взяло на себя вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии, одного из сепаратистских ополченцев. Они настроены действовать максимально радикально.

Нашей основной целью были камерунские элитные силы, обеспечивающие безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию,

– сказал спикер группировки Капо Даниэль.

Участниками гонки были спортсмены из Восточной, Центральной и Северной Африки и Франции. По словам местного врача, 19 спортсменов проходили лечение от травм, полученных после нескольких небольших взрывов.

Девятнадцать спортсменов были доставлены в наше учреждение с травмами. Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, и мы не зафиксировали никаких смертельных случаев,

– рассказал Мартин Мокаке, директор региональной больницы Буэа.

Мотивы сепаратистов