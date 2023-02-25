У гонці взяло участь 529 спортсменів з різних країн. Діяння тамешнхй сепаратистів, які боряться з урядовими силами, вплинули на здоров'я 19-ьох людей. Спортсмени отримали травми в результаті вибухів.

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Невинні жертви

У соціальних мережах широко поширювалося відео, на якому глядачі підбадьорюють бігунів, перш ніж кинутися в укриття, коли вдалині пролунав невеликий вибух. Ще один ролик продемонстрував вибух біля групи спортсменів в іншому місці маршрута. Відповідальність за поранення бігунів та теракт взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії, однієї з сепаратистських ополченців. Вони налаштовані діяти максимально радикально.

Нашою основною метою були камерунські елітні сили, які забезпечували безпеку спортсменів. Ми не дозволимо Камеруну продовжувати свою окупацію,

– сказав речник угруповання Капо Даніель.

Учасниками гонки були спортсмени зі Східної, Центральної та Північної Африки, а також Франції. За словами місцевого лікаря, дев’ятнадцять спортсменів проходили лікування від травм, отриманих після декількох невеликих вибухів.

Дев'ятнадцять спортсменів були доставлені до нашого закладу з травмами. Ми прооперували трьох із них. Їхній стан стабільний, і ми не зафіксували жодних смертельних випадків,

– розповів Мартін Мокаке, директор регіональної лікарні Буеа.

Мотиви сепаратистів