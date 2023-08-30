Днепр-1 получит нового тренера вместо Кучера: это может быть вопросом только одного матча

Днепр-1 отправился в Кишеце на ответный матч Лиги конференций против словацкого Спартака. Результат этого поединка может стать ключевым и определить, кто будет преемником Александра Кучера у руля днепрян.

В Кощице украинский клуб из Днепра повезли два специалиста – исполняющий обязанности главного тренера Валерий Городов и специалист по физподготовке Евгений Барышников. Такой же тандем, руководивший командой в первой игре против Спартака в Лиге конференций.

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Все зависит от исхода матча

Для одного из них предстоящий матч против Спартака может оказаться решающим. От результата ответного матча зависит, избавится ли Городов возле себя приставки и.о. и станет новым главным тренером команды хоть не первую часть сезона-2023/2024. Или руководство Днепр-1 будет дальше искать замену Александру Кучеру.

20 августа Кучер подал в отставку от должности главного тренера Днепра-1. Все из-за неудачного старта нового сезона для днепрян. Его сватали в ЛНЗ, которое 30 августа возглавил Олег Дулуб.

Не исключено, что даже в случае поражения от Спартака и вылета днепрян из еврокубков командой дальше руководить этот специалист. Однако он будет продолжать работать с приставкой "и.о. главного тренера". В настоящее время Днепр-1 рассматривает взамен Кучера иностранных кандидатов. Но поиски пока безрезультатны. Не так многие специалисты готовы поехать тренировать в страну, где идет война.

Ранее сообщалось, что испанец Гонсало Гарсия-Гарсия отказался возглавлять Днепр-1 как раз из-за войны против России. Почему днепряне смотрят в испанский вектор. Хотя могли бы дать кредит доверия Городову, который не боится войны и продолжил свою работу в Украине после злополучного 24 февраля.

Тем более, что Городов с 2014 года показывает свою преданность днепровскому футболу. Сначала он тренировал вратарей в Днепре, а с июля 2019 начал выполнять те же функции в Днепр-1.

Первая игра между Днепром-1 и Спартаком закончилась ничьей 1:1. Поэтому судьба группового раунда Лиги конференций зависит от второго противостояния, которое пройдет уже 31 августа. Начало встречи в 21:00 (по Киеву).

Напомним, чтобы лучше подготовиться к этому поединку Днепр-1 перенес свой матч УПЛ против львовского Движения. Днепряне после трех сыгранных поединков идут только на 13-м месте, набрав 4 балла.