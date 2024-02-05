Луческу прочат должность президента в родной Румынии: "Мистер" не спешит с камбэком в футбол

Мирча Луческу не спешит с восстановлением тренерской карьеры. Хотя румынскому специалисту в июле этого 2024 года стукнет уже 79 лет, но "Мистер" не задумывается над спокойной пенсией.

78-летний наставник взял паузу в тренерской карьере после того, как в начале октября 2023-го года покинул киевское Динамо. С того момента Мирча Луческу вернулся в родную Румынию и пока еще не планирует возглавлять ни один клуб.

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Луческу отказывается от предложений

Европейская пресса активно искала новый клуб "Мистеру". Но ни один из слухов не воплотился в реальность. Луческу отказывается от всех полученных предложений. Зато охотно помогает клубам с советами, которые улучшат их футбол.

В СМИ уже была информация о французском Лионе, итальянской Роме, сборной Румынии, турецкий Бешикташ и бухарестское Динамо. Однако ни один из них не смог убедить Луческу.

После всех инсайдов "Мистер" назвал причину своих отказов. Все потому, что бывший тренер киевлян не хочет возглавлять ни одну из команд посреди сезона-2023/2024. Если со здоровьем у Луческу все будет хорошо, то футбольные болельщики снова увидят его в деле уже летом 2024-го.

Динамо не оставляет надежд пригласить "Мистера"

Вот не покладая рук и надежд в приглашение Луческу верят в бухарестском Динамо, которое совсем не является чужим клубом для "Мистера". С 1985-го по 1990-й годы румын уже руководил командой, приведя коллектив к трем трофеям.

Бывший президент Динамо Бухарест Флорин Пруня уверен, что в свое время Луческу таки вернется в этот румынский клуб. Экс-функционер команды даже заговорил о руководящих должностях за пределами тренерской зоны.

Мирча окажется в Динамо Бухарест, я вас уверяю. Или как президент, или как менеджер, или даже менеджер-тренер, почему бы и нет? Я убежден, что его будущее связано с Динамо Бухарест, кто бы что ни говорил,

– заявил бывший владелец Динамо.

Динамо Бухарест очень плохо выступает в текущем сезоне-2023/2024. Клуб, который играет в Лиге 1 Румынии, замыкает турнирную таблицу чемпионата после 24-х туров – 16-е место и лишь 16 набранных баллов.