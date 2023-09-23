О пенсии и Барселоне ни слова: Месси назвал клуб, в котором мечтает продолжить карьеру

Лионелю Месси уже стукнуло 36 лет, но звездный футболист даже не думает об окончании профессиональной карьеры. Обладатель семи "Золотых мячей" рассказал о еще одном желанном клубе в своей футбольной жизни.

Переезд за океан был правильным решением для Лионеля, словно заново расцветшего после сложного периода карьеры во французском ПСЖ. Месси за короткое время стал не только лидером, но и капитаном Интер Майами.

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Месси: Играть там снова – моя мечта, но не знаю, что будет дальше

Аргентинский футболист рассказал, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру. Месси пока не думает о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Потому Интер Майами, вероятно, не станет последним клубом в профессиональной карьере Лео. Звездный футболист мечтает вернуться в родной клуб с Родины.

На личном уровне меня всегда тянуло в Ньюэллс Олд Бойз. Особенно после того, как я стал чемпионом мира. Я понял, что могу наслаждаться аргентинским футболом, играя за Ньюэллс. Как когда-то, когда я был маленьким и бегал по их полям… Играть там снова – моя мечта, но не знаю, что будет дальше,

– рассказал Месси.

Напомним, что именно из структуры этого аргентинского клуба в далеком 2000-м Месси перебрался в Барселону, где заработал себе свою футбольную славу и популярность. В футболке каталонцев Лионель отыграл за 778 матчей (672 гола и 303 ассиста). В структуре каталонского клуба провел 21 год.

СМИ сватали Месси обратно в гранд Ла Лиги, но тот переехал играть за океан.

Теперь, как видим, в планах самого Лео нет мечты вернуться в "блаугранас".

В футболке Интер Майами Лионель провел уже 12 матчей, отличившихся 11 голами и 5 результативными передачами. У Лео есть контракт с американским клубом до конца 2025 года.

Отметим, что в предыдущей игре МЛС против Торонто (4:0) аргентинец получил травму и был заменен в первом тайме. Футболиста снова беспокоит старое повреждение, которое не позволит ему сыграть в нескольких ближайших матчах Интера.