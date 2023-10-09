Эстонский коллектив продемонстрировал свою четкую позицию. Пострадавший сам организовал проблемы.

Сербский тренер Владимир Йованович был уволен из клуба Смсраха. Все потому, что наставник поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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Четко и правильно

Эстонский футзальный коллектив решил не беспокоиться с тем, кто поддерживает страну-агрессора и еще отдает все почести президенту России. Руководство Смсрахи, пошедшее на отважный и полностью логичный шаг, не желали примиряться с поведением главного тренера команды Владимира Йовановича, который поздравил с днем рождения руководителя террористов Владимира Путина. С наставником быстро разобрались

Мы прекратили сотрудничество из-за некорректности тренера в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы сейчас, когда идет война, главный коуч команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу миролюбивее, а тренер, приветствуя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию,

– сказал руководитель клуба Андрей Головин.

Уволенный тренер в свою очередь отметил, что искренне сожалеет о случившемся, поскольку он на горьком опыте извлек полезный урок, однако он отметил, что его мнение – это его мнение, которое он не собирается менять при любых условиях. Йованович отметил, что каждый на планете имеет право на свою позицию, оправдывая глупость свободой слова. Почитатель Путина на самом деле ничего не понял.