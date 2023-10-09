Сербський тренер Владімір Йованович був звільнений з клубу Смсраха. Все через те, що наставник привітав Володимира Путіна із днем народження.

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Чітко й правильно

Естонський футзальний колектив вирішив не панькатись із тим, хто підтримує країну-агресора та ще й віддає усі почесті президенту Росії. Керівництво Смсрахи, котре пішла на відважний та повністю логічний крок, не бажали примирюватись зі поведінкою головного тренера команди Владіміра Йовановича, який милосердно привітав із днем народження очільника терористів Володимира Путіна. З наставником швиденько розібрались

Ми припинили співпрацю через некоректність тренера в соціальних мережах. Ми не можемо собі дозволити, щоб зараз, коли триває війна, головний коуч команди так поводився. Рішення про припинення співробітництва Йованович ухвалив із розумінням. Ми знаємо, що серби ставляться до нашого східного сусіда миролюбніше, а тренер, вітаючи Путіна, не думав, що це викличе таку реакцію,

– сказав керівник клубу Андрій Головін.

Звільнений тренер у свою чергу відзначив, що щиро шкодує про те, що трапилося, оскільки він на гіркому досвіді отримав корисний урок, проте він відзначив, що його думка – це його думка, котру він не збирається змінювати за будь-яких умов. Йованович відзначив, що кожен на планеті має право на свою позицію, виправдовуючи дурість свободою слова. Пошановувач Путіна насправді нічого не зрозумів.

Нагадаємо. Нещодавно колишній естонський гравець Ліверпуля зазначав, що Росія не повинна виступати на міжнародній арені, відреагувавши на скандальне рішення УЄФА.