Чуть ли не каждый день в России то, то взрывается, то начинает красиво палаты. 17 августа такая же участь постигла и спортивный объект в Екатеринбурге.

Ближе к утру 17 августа неожиданно над ледовой ареной "УГМК Арена" в Екатеринбурге появилось черное облако дыма. Возгорание произошло внутри спортивного многофункционального объекта, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Снова что-то пылает и взрывается в России

Отмечают, что на площади в 10 квадратных метров загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. Ведь самая ледовая арена была еще в стадии строительства.

Из эпицентра пожара были эвакуированы 200 человек.

Видео горящей ледовой арены в России

Интересно, что строительство этого спортивного объекта должно было быть закончено еще до летней Универсиады в 2023 году, но перенесено к декабрю следующего 2024 года.

Хотя сейчас спортивные объекты в России нужны только местным спортсменам для их соревнований на "болотах". Еще много лет страна-агрессора не будет принимать международные соревнования после того, как Владимир Путин приказал начать полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, что 15 августа Россия нанесла ракетный удар по спортивному комплексу Днепра "Метеор", который был домом украинских олимпийцев, а в эпицентре удара чудом выжили украинские пловцы, жившие рядом.