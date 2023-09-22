Испанский баскетболист погиб в ужасном ДТП: из его автомобиля почти ничего не осталось

В мировое баскетбольное сообщество пришло печальное известие. В аварии погиб испанский баскетболист ван Саес де Кортасар.

Спортсмен погиб за рулем собственного автомобиля. Лобовое столкновение с грузовиком стало смертельным и унесло жизнь Ивана Саеса де Кортасара. Баскетболисту было всего 32 года.

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Печальное известие для испанского баскетбола

Водитель грузовика отделался легкими травмами.

На фото видно, насколько скомкана передняя часть автомобиля баскетболиста. Выжить в таком ДТП было почти нереально, ведь из автомобиля испанца почти ничего не осталось.



Погиб Иван Саеса де Кортасар / Фото Elcorreo.com

В прошлом сезоне баскетболист выступал за клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании Табирако. Кортасар выступал благодаря своему росту почти в два метра (1,98) на позиции центрового.

Практически всю свою карьеру отдал скромным баскским командам, игравшим в третьей и четвертой по силе лигах Испании. В юношеском возрасте выступал за клубы Баскония и Бильбао. Бывшие команды Кортасара выразили свои соболезнования семье и близким погибшего.

Ночь траура в семье Басконии в связи со смертью Ивана Саеса де Кортасара, бывшего игрока команды,

– говорится в сообщении Басконии от 20 сентября.

Грустно и смущенно услышать новость о смерти игрока Табирако Ивана Саеса де Кортасара, товарища по команде и соперника, которого мы ценили, а также бывшего игрока Сантурц и молодого игрока из Басконии. Крепкие объятия для всех вокруг,

– написала пресс-служба Бильбао.