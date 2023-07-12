В Латинской Америке во время матча землю всколыхнуло мощное землетрясение: редкое видео

Редчайший момент произошел во время футбольного матча второго дивизиона чемпионата Чили. В поединок Реколета и Темуко вмешались внешние погодные факторы.

В конце первого тайма, когда Реколетта минимально вела в счете 1:0, матч был приостановлен. Началось землетрясение, достигшее силы в 5,6 балла по шкале Рихтера. Камеры, транслировавшие матч, начали сильно шататься.

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Землетрясение – не помеха футболу

Однако команды и болельщики даже не обратили внимание на землетрясение, продолжая игру, пока главный судья поединка не остановил встречу. Никто не покинул свои места, а просто переждали окончания стихии. Создалось впечатление, что землетрясение для местных жителей уже обычное явление.

Пауза в матче была недолгой. После исчезновения земных толчков рефери позволил продолжить игру.

Землетрясение во время футбольного матча: смотрите видео

К слову, матч закончился боевой ничьей 2:2.

Видеообзор матч Реколета – Темуко