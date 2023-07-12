В конце первого тайма, когда Реколетта минимально вела в счете 1:0, матч был приостановлен. Началось землетрясение, достигшее силы в 5,6 балла по шкале Рихтера. Камеры, транслировавшие матч, начали сильно шататься.
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Землетрясение – не помеха футболу
Однако команды и болельщики даже не обратили внимание на землетрясение, продолжая игру, пока главный судья поединка не остановил встречу. Никто не покинул свои места, а просто переждали окончания стихии. Создалось впечатление, что землетрясение для местных жителей уже обычное явление.
Пауза в матче была недолгой. После исчезновения земных толчков рефери позволил продолжить игру.
Землетрясение во время футбольного матча: смотрите видео
К слову, матч закончился боевой ничьей 2:2.
Видеообзор матч Реколета – Темуко