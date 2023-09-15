Чеський професійний футбольний колектив підписав студента, котрий ніколи не грав до того у футбол. Батько хлопця принесе клубу кругленьку суму.

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Коштовна "хвилинка слави"

ФК Усті-над-Лабем, котрий виступає у третьому за силою дивізіоні Чехії, здивував соєю трансферною політикою. Професійний колектив представив своїм вболівальникам новачка команди, яким став 22-річний Мартін Подгайскі. Та от навряд фанати Усті-над-Ламбе зраділи такому підписані, та й взагалі невідомо, чи вони відразу зрозуміли, що коїться у їхньому колективі.

Діло в тому, що новоспечений гравець Усті-над-Ламбе носить окуляри, а його фізична підготовка явно відразу кидаються у вічі, оскільки вона далеко не відповідає рівню професійного гравця. Та й у сам футбол Подгайскі ніколи не грав. Та от такий трансфер став реальністю через батька Мартіна, який пообіцяв чеському колективу 500 тисяч крон (близько 20 тисяч євро), якщо його сину дадуть 10 хвилин на полі. Керівництво Усті-над-Ламбе відразу ж погодились на авантюру.

Наскільки я знаю, він грав у футбол тільки на комп'ютері у FIFA. Але я ще не бачив, щоб півмільйона лежали на землі. Якщо хтось мені дасть ці гроші, то я дозволю будь-кому приєднатися до команди. Коли будемо вигравати 3:0, то поставимо його в атаку на десять хвилин. Він ходитиме на тренування, готуватиметься. Якщо його батько такий дурень, що дасть нам п'ятсот тисяч за десять хвилин... Вибачте, але ми не маємо інших спонсорів,

– сказав президент Усті-над-Лабем.

Мартін Подгайскі / інстаграм Усті-над-Ламбе