Инцидент произошел в конце поединка между еще принадлежащим киевлянам Атлетико (клуб Витиньо) и Куритибой (за которую выступает эксигрейц Шахтера Фернандиньо). Матч закончился по счету 1:1, но вот неизвестно, получит ли одна из команд очки за этот поединок.

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Тотальный беспорядок на поле

Конечность встречи показалась действительно горячей. В компенсированное время возникла незначительная толчея, переросшая в массовую драку. Фанаты команд также захотели принять участие в таком мероприятии, однако стюардам удалось унять фанатов. Но вот футболисты никак не могли успокоиться.

Футболисты Динамо и Шахтера активное участие в схватке не принимали, разве что разнимали своих взбешенных партнеров по команде. После окончания хаоса на поле арбитр матча продемонстрировал 5 красных карточек игроков Атлетико и удалил трех игроков Куритибы. Теперь неизвестно, получит ли Атлетико свое очко за этот поединок, поскольку на поле не может находиться менее семи игроков от одной команды.

Видео массовой драки бразильцев: