Інцидент стався наприкінці поєдинку між Атлетіко (клуб Вітінью, який ще належить киянам) та Курітібою (за яку виступає ексгравець Шахтаря Фернандінью). Матч закінчився за рахунком 1:1, та от невідомо чи одна з команд отримає очки за цей поєдинок, пише 24 канал.

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Тотальний безлад на полі

Кінцівка зустрічі видалась справді гарячою. У компенсований час виникла незначна штовханина, яка переросла у масову бійку. Фанати команд також захотіли взяти участь у такому заході, проте стюардам вдалось вгамувати фанатів. Та от футболісти ніяк не могли заспокоїтись.

Футболісти Динамо та Шахтаря активної участь в сутичці не брали, хіба що розбороняли своїх оскаженілих партнерів по команді. Після закінчення хаосу на полі арбітр матчу продемонстрував 5 червоних карток гравцяв Атлетіко та вилучив трьох гравців Курітіби. Тепер невідомо чи Атлетіко отримає своє очко за цей поєдинок, оскільки на полі не може перебувати менше семи гравців від однієї команди.

Відео масової бійки бразильців: