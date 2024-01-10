Экс-игрока Металлиста арестовали в Бразилии: известно, в чем его подозревают

Бывший футболист харьковского Металлиста Клейтон Шавьер был арестован в Бразилии. Стали известны детали его задержания.

Игрок обвиняется в неуплате алиментов бывшей жене. Шавьер был арестован в его же доме.

Смотрите также Тренировал сборную Украины и харьковский Металлист: в России умер Леонид Ткаченко

Сколько игрок должен денег своей бывшей жене

По информации издания Globo, сумма, которую задолжал бразилец, составляет около 5900 евро. Адвокат Шавьера уже подал запрос на отмену тюремного заключения.

Предыдущие "проблемы с законом"

39-летний Клейтон Шавьер выступал харьковский клуб Металлист с 2010 по 2015 год.

В начале 2022 года в СМИ появилась информация об обвинениях Шавьера в нападении на пару в городе Сан-Жозе-да-Тапера. Заявление в полицию на футболиста написала женщина, которую с мужем и избил футболист.

Спор между ее мужем и Шавьером впервые произошел еще 27 ноября 2021 во время финала Кубка Либертадорес, в котором играли Фламенго и Палмейрас (Шавьер в свое время выступал за Палмейрас). Однако само нападение произошло 29 января 2022 года.

По словам женщины, они отмечали день рождения, после чего решили пойти в бар. Там они и застали Шавьера. В этот раз к перепалке присоединились и друзья футболиста.

Когда супруги решили покинуть бар – тогда и произошла стычка. Женщина рассказала, что кроме телесных повреждений у нее был сломан мобильный телефон, потеряны очки и повреждены личные документы.