Клейтон Шавьер обвиняется в нападении на пару в городе Сан-Жозе-да-Тапера. Заявление в полицию на футболиста написала женщина, которую с мужем и избил футболист.

Спор между ее мужем и Шавьером впервые произошел еще 27 ноября 2021 года во время финала Кубка Либертадорес, в котором играли Фламенго и Палмейрас (Шавьер в свое время выступал за Палмейрас). Однако само нападение произошло уже позже – 29 января 2022 года.

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По словам женщины, они отмечали день рождения, после чего решили пойти в бар. Там они и застали Шавьера. На этот раз к перепалке присоединились и друзья футболиста.

Пара решила покинуть бар. Именно тогда и произошла драка. Женщина убеждает, что кроме телесных повреждений у нее был сломан мобильный телефон, потеряны очки и повреждены личные документы.

Полиция начала расследование. Но пока не допрашивала Шавьера. И неизвестно, будет ли ему предъявлено обвинение.

Клейтон Шавьер перешел в харьковский Металлист в 2010 году и отыграл за клуб 5 лет. За этот период футболист забил 59 мячей и отдал 38 ассистов за 147 поединков. Первоначально он подписал контракт на четыре года. Впоследствии продлил его еще на три. Но из этого срока отыграл всего один сезон. И в 2015 году покинул Металлист после решения суда.

Причиной стало то, что в Металлисте игроку не выплатили зарплату за шесть месяцев. В общей сложности, по словам футболиста, в клубе остались должны 5 миллионов.