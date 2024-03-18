Пособие "Как не надо играть в защите": в Бразилии забили автогол после серии курьезных ошибок

В субботу, 16 марта, в полуфинальном матче чемпионата штата Минейру встречались Крузейро и Томбенсе. В нем произошел эпизод, который завирусился в сети.

“Лисы” одержали победу со счетом 3:1. Это был ответный матч, первый закончился “сухой” ничьей, пишет 24 Канал.

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Сыграли не по-бразильски

В середине второго тайма, когда хозяева имели минимальное преимущество, произошел автогол, который очень сложно описать словами. Гости несколько раз пытались выбить мяч из собственной штрафной, но делали это очень нелепо.

После серии рикошетов он оказался в воротах Томбенсе. Игроки после этого начали обвинять друг друга, но это был тот случай, когда "наварили" всем коллективом.

Смотрите видео эпического автогола из Бразилии

Отметим, что в финале Крузейро сыграет с Атлетико Минейро. Первый поединок состоится 31 марта, а ответный матч – 7 апреля.