Воспитанник одесского футбола успел поиграть на любительском уровне и во Второй лиге Украины. У Романа осталась жена и двое детей.

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Роман Скрипнюк в селе Молодежное, расположенном недалеко от Черноморска. Сызмальства занимался спортом, был воспитанником местного футбольного клуба Бастион, который играл во Второй лиге чемпионата Украины. В юношеские годы Скрипнюк принимал участие как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах.

После этого прошел срочную службу в армии.Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенствах Одесской области и в районных соревнованиях.

За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины, таких как: Черноморск, Затока (Белгород-Днестровский), Трофимовец (Молодежное), Интер (Малая Долина), Люксор (Барабой), Efes (Черноморск). Последним клубом Романа был ФК ТБТ, являющийся лидером открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона 2022/2023.

С украинским защитником и местным футболистом попрощались 15 марта в Одесской области. 30-летний спортсмен погиб в марте в боях под Бахмутом, ушедшим добровольцем на фронт с начала полномасштабного вторжения России в Украину. У Романа осталась жена и двое детей.