В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель

Война, развязанная Россией на территории нашего государства, унесла жизнь еще одного героя Украины. Вражеский шар не обошел Александра Хмиля.

Спортсмен отдал свою жизнь за свободу Украины 12 мая во время боевого задания под Бахмутом Донецкой области. Александр в свое время добился больших высот в хоккее.

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Александр Хмель был на войне с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала хоккеист защищал украинскую столицу в отряде киевской территориальной обороны. Впоследствии в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах, в частности, под Бахмутом.

Карьера Александра Хмиля

На профессиональном уровне Александр начал выступать с 1997 года в составе киевского Беркута. Вообще, игрокская карьера Хмиля длилась 18 лет. Он выступал за ряд украинских коллективов, в частности, столичных, таких как: Сокол, Льдинку, Киев. киевские АТЕК, Беркут, Компаньон, Подол, а также Днепровские Волки и Галицкие Львы.

В 2007 году Хмель стал чемпионом Украины в составе АТЕКа, в 2005-м он стал серебряным призером национального чемпионата с Днепровскими Волками, а в 2006-м и 2009-м годах выигрывал бронзу. В 1998-м и 2000-м Хмель представлял Украину на юношеском чемпионате мира. В 2005 году Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Всемирной универсиаде.

После завершения игрокской карьеры Александр продолжал выступать на любительском уровне за киевские Автомобилист и Спарту, а также работал главным тренером в столичном Рапиде, родных для него броварских Волках и женской Украиночке.